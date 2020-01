Albania: cittadino turco chiede asilo, "nel mio paese mi considerano membro della Feto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa mossa, Simsek pare voglia evitare di fare la stessa fine del suo connazionale Harun Celik, arrestato lo stesso giorno con lui all'aeroporto per lo stesso motivo. Ritenuto un membro della Feto, Celik ha scontato la pena lo scorso primo gennaio, ma appena uscito dal carcere è stato fermato dalle autorità per l'immigrazione e accompagnato all'aeroporto per essere trasferito in Turchia. "Il tutto è successo a nostra insaputa e in fretta, sfruttando anche il fatto che fosse il primo giorno dell'anno. I diritti del mio cliente sono stati violati su ogni aspetto. Sia nel caso di un rimpatrio che in quello di espulsione, la legislazione albanese riconosce allo stranieri il diritto di fare ricorso", ha spiegato Alban Bengasi, il legale dell'insegnante turco. (segue) (Alt)