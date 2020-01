Albania: cittadino turco chiede asilo, "nel mio paese mi considerano membro della Feto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celik ha lasciato la Turchia perché la sua vita era in pericolo, in quanto considerato membro della Feto, ed ha chiesto alle autorità albanesi di ottenere l'asilo. Mentre si trovava in carcere – ha detto Bengasi - si è rivolto in presenza di un interprete alle autorità dell'istituto penitenziario, ma invece di prendere nota della sua richiesta ed avviare le procedure, gli hanno detto che poteva farlo quando sarebbe uscito dal carcere". La polizia albanese ha spiegato che "in base alla legge sugli stranieri, sono state avviate le procedure per il suo rimpatrio", ed ha evitato di dare spiegazioni se da parte del cittadino turco vi fosse arrivata una domanda di asilo politico. (segue) (Alt)