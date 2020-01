Sport: Pirozzi, bene emendamento su sostegno economico per i giovani

- "Prima di essere un politico sono stato e sono ancora un uomo di sport, un allenatore. Durante la mia vita sui campi da gioco ho visto troppe volte la disparità tra chi può e chi non può. Tra giovane ricco e giovane povero. Lo sport è socializzazione, integrazione, riduce le distanze tra classi sociali, sviluppa la capacità di rispettare le regole. E deve essere alla portata di tutti". Lo afferma in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione, del Consiglio regionale del Lazio. "Per questo - ricorda il consigliere - ho voluto fortemente l’emendamento al collegato al bilancio da me presentato e condiviso con tutti i colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia, approvato ieri in commissione Bilancio, che prevede un sostegno economico allo svolgimento di attività sportive, di qualsiasi genere, da parte di minori tra i 6 e i 17 anni appartenenti a famiglie disagiate".(Rer)