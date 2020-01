Russia-Bielorussia: portavoce Cremlino, nessuna data certa per l'incontro tra Putin e Lukashenko

- Non ci sono ancora date precise per l'incontro dei presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandar Lukashenko. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmitrij Peskov, commentando le dichiarazioni del capo dello Stato bielorusso Lukashenko sul suo desiderio di incontrare l'omologo Putin. "Non ci sono ancora date chiare", ha detto Peskov all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Lukashenko in precedenza ha affermato di auspicare un incontro personale con Putin sul tema delle forniture di petrolio.(Rum)