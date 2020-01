Latina: si ribalta mezzo di soccorso, feriti tre Vigili del fuoco

- Tre vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti ieri quando il mezzo su cui viaggiavano durante un intervento si è ribaltato in un canale. I pompieri si stavano recando nella cittadina di Piverno Fossanova per un incendio in un sottotetto quando il mezzo si è ribaltato lungo la via Appia. All'interno si trovavano quattro uomini dei Vigili del fuoco e due caposquadra che sono stati subito soccorsi e trasferiti in ospedale a Terracina. Uno dei due caposquadra è stato ricoverato in codice rosso per una contusione allo sterno mentre un vigile del fuoco ed il secondo caposquadra hanno riportato contusioni varie e escoriazioni. (Rer)