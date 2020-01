Iraq: ayatollah Sistani, troppi ritardi in formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione del nuovo governo in Iraq sta accumulando troppi ritardi. Lo chiarisce l’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità dell’Islam sciita iracheno, in un sermone pronunciato oggi a Karbala dal suo rappresentante Ahmed al Safi. “L’autorità religiosa afferma la necessità di rispettare la sovranità dell’Iraq e l’indipendenza delle sue istituzioni politiche e della sua integrità territoriale, respingendo categoricamente qualunque minaccia a tali principi. I cittadini hanno la piena di libertà di esprimere pacificamente le proprie idee e chiedere quel che reputano necessario per mantenere il paese lontano da dettami e interferenze esterne”, osserva Sistani. Il quale, ancora, ribadisce la “necessità di attuare riforme reali che il popolo da lungo chiede”: in questo senso, “ogni ritardo non farà altro che causare ulteriori sofferenze ai cittadini e prolungare l’instabilità politica del paese”. La formazione di un nuovo governo, riconosce Sistani, è un processo “lungo”, che richiede un impegno da parte delle forze politiche ad accordarsi sulla base delle riforme richieste dai cittadini. Per questo, secondo l’ayatollah, i partiti iracheni “devono essere consapevoli dei pericoli che circondano il paese in un periodo molto difficile” e devono “unire le proprie posizioni su molte questioni prendendo in massima considerazione l’interesse presente e futuro del popolo iracheno”. Al momento le forze politiche irachene non sono riuscite a raggiungere un’intesa sul nome del successore del premier Adel Abdul Mahdi, dimessosi nel novembre scorso sulla scia delle proteste che da ottobre paralizzano il paese.(Irb)