Ambiente: Conte, torniamo a prenderci cura della "nostra casa comune"

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della presentazione ad Assisi del "Manifesto" contro la crisi climatica, ha affermato: "tutti noi oggi siamo qui ad Assisi per perseguire e condividere, nel segno di Francesco, un obiettivo fondamentale, il cui raggiungimento riteniamo tutti ormai non più differibile: tornare a prenderci cura del pianeta, di quella che Papa Francesco, nell'enciclica 'Laudato sì', definisce 'la nostra casa comune'". (Rin)