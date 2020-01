Cibersecurity: inaugurato a Milano il Co-innovation Center di Cisco

- È stato inaugurato oggi a Milano il Cybersecurity Co-Innovation Center che Cisco Italia ha realizzato negli spazi del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, che è la prima esperienza di questo tipo all’interno di un museo, oltre ad essere il primo centro di co-innovazione Cisco dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy in Europa e il secondo a livello internazionale. Il Centro ospita spazi dedicati agli sviluppatori e ricercatori, laboratori per lo sviluppo di soluzioni innovative, aree dedicate a incontri tematici e postazioni dimostrative. Alla presentazione ha partecipato Paola Pisano, ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione: “Più tecnologie maneggiamo più tecnologie inglobiamo nei nostri processi, più le linee di codice aumentano e più diamo possibilità di essere attaccati se non abbiamo una strategia di cybersecurity. Se attaccano i nostri servizi della pubblica amministrazione noi abbiamo poi dei problemi di reputazione e di servizi che si interrompono verso i cittadini” e questi attacchi possono riguardare anche servizi critici “come sanità e difesa”. “Essere colpiti provoca vergogna quindi se non collaboriamo con altri soggetti sarà difficile trovare soluzioni che ci proteggano da questi attacchi - ha proseguito il ministro - Dobbiamo collaborare tra diversi stakeholder perché ognuno di noi ha una visione diversa del problema. La cybersecurity è un problema a livello europeo come lo è quello climatico e le problematiche sui migranti. Bisogna sviluppare competenze interne, nelle nostre aziende, e le competenze sul software”. (segue) (Rem)