Cibersecurity: inaugurato a Milano il Co-innovation Center di Cisco (2)

- Alla presentazione milanese anche Chuck Robbins, Ceo di Cisco: “Il nostro impegno in Italia è nato nel 2016 con 'Digitaliani', e ora continueremo focalizzandoci sulla cybersecurity. Questo Centro è un’opportunità storica per tutti noi, per la ricerca che possiamo fare insieme e per l’educazione di molti ragazzi con la speranza di poterli orientare verso le materie tecnologiche, compresa la cybersecurity, che ci serviranno molto nei prossimi anni”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che non ha potuto partecipare all’inaugurazione ma ha mandato un videomessaggio in cui sottolineava: “Grazie a Cisco per lo sforzo che continuate a fare per la formazione digitale e per il progetto Safer Milan - ha detto il primo cittadino - La sicurezza è fatta in parte da sicurezza fisica e in parte cyber, è molto importante quindi la vostra iniziativa. Quando e se funzionerà a Milano sarà applicabile in altre realtà, sono contento di fare da area test”. Sul palco della presentazione anche l’assessore comunale a Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco: “Questo è uno dei luoghi simbolo di questa città per quello che riguarda l’innovazione e la tecnologia - ha ricordato l’assessore - L’educazione digitale è molto importante: lo sforzo tecnologico deve arrivare a fornire servizi sempre più immediati ai nostri cittadini, in modo sicuro. Il digitale deve includere e non dividere e per questo stiamo facendo uno sforzo di educazione digitale per condividere l’importanza delle skill digitali per vivere la vita di oggi a 360 gradi”. (segue) (Rem)