Cibersecurity: inaugurato a Milano il Co-innovation Center di Cisco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del Centro di Co-Innovazione negli spazi del Museo sarà l'occasione per gestire e promuovere programmi sull'innovazione tecnologica e in particolare sulla cultura digitale, che rappresenta uno dei temi principali del piano strategico della Fondazione per gli anni 2018-2023. Agostino Santoni ad Cisco Italia, nel suo intervento sul palco ha sottolineato come “Questo centro è importante perché se è vero che tutto sarà connesso allora tutto dovrà essere anche più sicuro. Un paese più sicuro può diventare più competitivo perché le imprese lo sono quando sono più sicure”. Per Santoni è “Fondamentale quindi la collaborazione tra istituzione e imprese” anche per “tutelare la proprietà intellettuale e i brevetti delle nostre imprese”. Il Museo diventerà una delle Cisco Networking Academy in cui si terranno corsi di formazione dedicati sia ai giovani sia a coloro che già lavorano e desiderano acquisire nuove competenze. In riferimento proprio alla possibilità di attrarre nuove figure specializzate è intervenuto anche il presidente della Regione Attilio Fontana, che durante il suo intervento ha dichiarato: “Il centro che abbiamo inaugurato è un’altra importante occasione di attrazione di investimenti in Lombardia. Nella nostra regione si sono create le condizioni perché ciò avvenisse: siamo la Regione più innovativa d’Italia, con il numero maggiore di start up, con la presenza del maggior numero di sedi di multinazionali in Italia, con la maggiore attrattività di investimenti esteri in innovazione, e dunque di competenze”. (Rem)