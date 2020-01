Romania: ex premier Ponta, elezioni anticipate sono essenziali per presidente Iohannis e Pnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni anticipate sono essenziali per il presidente Klaus Iohannis e il Partito nazionale liberale (Pnl). Lo ha affermato il presidente di Pro Romania, l'ex premier Victor Ponta, durante una conferenza stampa. Ponta ha detto che se i liberali non riusciranno ad organizzare le elezioni parlamentari prima di settembre non avranno la possibilità di vincerle nel lungo termine. "È essenziale per Iohannis e il Pnl organizzare elezioni prima del primo settembre. Se lo faranno dopo il primo settembre, in autunno, succederà quello che è successo all'ex premier tecnico Dacian Ciolos. Se ricordate, nel gennaio 2016, Cioloş era molto popolare. A dicembre invece tutti pensavano come sbarazzarsi di lui. Penso che sarà la stessa cosa anche con i liberali. Politicamente, capisco perché le anticipate (le elezioni), perché altrimenti a dicembre probabilmente perderanno", ha detto Ponta secondo cui il Pnl era totalmente impreparato a governare la Romania, sia per la mancanza di persone che per la mancanza di progetti. (segue) (Rob)