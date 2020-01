Romania: ex premier Ponta, elezioni anticipate sono essenziali per presidente Iohannis e Pnl (2)

- Al momento non si può escludere alcuno scenario riguardo la possibilità di andare ad elezioni parlamentari anticipate in Romania, ha detto nei giorni scorsi il presidente romeno Iohannis durante una conferenza stampa. Al capo dello Stato è stato chiesto se avrebbe impedito al primo ministro Ludovic Orban di dimettersi dall'incarico per arrivare a elezioni anticipate, come desidera il Patito nazionale liberale (Pnl). "Non escludo al momento assolutamente nessuno scenario ma, in realtà, la questione delle dimissioni non è stata discussa", ha dichiarato Iohannis. Alla domanda se, nel caso in cui le dimissioni del primo ministro rimangano l'unica opzione per innescare le elezioni anticipate pensa di ricorrere a questo metodo, il capo dello Stato ha risposto: "Al momento della discussione di questo problema ci sarà sicuramente un annuncio pubblico". (segue) (Rob)