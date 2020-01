Romania: ex premier Ponta, elezioni anticipate sono essenziali per presidente Iohannis e Pnl (3)

- Il presidente Iohannis ha aggiunto che vuole che Orban rimanga primo ministro e ha ribadito che le probabilità di arrivare alle elezioni anticipate "sono del 50 per cento". A proposito di altre persone del Partito nazionale liberale che potrebbero assumere la carica di primo ministro, Iohannis ha apprezzato il fatto che questo partito abbia sempre avuto personalità "per tutte le posizioni nello stato romeno". Iohannis ha sottolineato che non ritiene opportuno discutere di un governo di unione nazionale nel caso di elezioni anticipate e che vorrebbe un governo liberale. "Non trovo appropriato discutere di un governo di unità nazionale. Io voglio un governo liberale. E le varianti sono o elezioni anticipate o governo liberale. Qualsiasi altra opzione, almeno per me, non si discute ", ha concluso il capo dello Stato. (Rob)