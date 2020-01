Cina: D'Amato, no aumento medici in pronto soccorso, in atto protocolli Sars

Roma, 24 gen 14:34 - (Agenzia Nova) - A causa del coronavirus non ci sarà uno specifico aumento del personale dei pronti soccorso del Lazio perché "già è prevista una implementazione a causa della coincidenza con il picco influenzale stagionale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della riunione operativa per la gestione di eventuali casi a Roma e nel Lazio di persone con sospetta patologia da coronavirus. "Il tema non è tanto implementare, quanto mettere in atto gli stessi protocolli operativi messi in atto durante la stagione della Sars‎", ha concluso l'assessore. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - A causa del coronavirus non ci sarà uno specifico aumento del personale dei pronti soccorso del Lazio perché "già è prevista una implementazione a causa della coincidenza con il picco influenzale stagionale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della riunione operativa per la gestione di eventuali casi a Roma e nel Lazio di persone con sospetta patologia da coronavirus. "Il tema non è tanto implementare, quanto mettere in atto gli stessi protocolli operativi messi in atto durante la stagione della Sars‎", ha concluso l'assessore. (Rer)