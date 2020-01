Valle d'Aosta: Pronto soccorso, riorganizzazione di alcuni servizi

- L’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Valle d'Aosta, Mauro Baccega, ha fatto sapere che la giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato il recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui documenti Linee di indirizzo nazionali sul triage ospedaliero, Linee di indirizzo nazionali sull’osservazione breve intensiva e Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso. L'assessore Baccega ha evidenziato: "I documenti approvati contengono novità di particolare rilievo quali la suddivisione del triage in Pronto Soccorso in 5 codici di priorità, la possibilità di autorizzare l’infermiere di triage alla somministrazione di alcuni farmaci, all’esecuzione di prelievi ematici e all’inizio di trattamenti, qualora queste attività siano previste da protocolli interni, e la definizione degli aspetti di continuità all’interno del percorso di cura del paziente in Pronto Soccorso e Obi (Osservazione Breve Intensiva), con l’individuazione dei limiti temporali delle prestazioni". Le Regioni erano tenute a recepire le linee di indirizzo entro il 31 gennaio 2020, mentre l'Azienda Usl Valle d'Aosta, per conto della quale il direttore della Struttura Complessa Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza (Mcua) dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta ha partecipato, in sede di Commissione Salute, ai lavori preparatori dell’Accordo, avrà a sua disposizione ancora un anno di tempo per riorganizzare il triage in Pronto Soccorso secondo i 5 nuovi codici di priorità. (segue) (Ren)