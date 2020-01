Valle d'Aosta: Pronto soccorso, riorganizzazione di alcuni servizi (2)

- In particolare, tali codici prevedono l’affiancamento di codici numerici ai codici colore (1-2-3-4-5/rosso-arancione-azzurro-verde-bianco). "I documenti recepiti dalla Giunta - ha sottolineato ancora l'assessore Baccega - rappresentano degli importanti indirizzi all'Azienda Usl per garantire risposte sempre più efficaci e performanti agli utenti nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza. Si tratta di un percorso riorganizzativo, già intrapreso dall'Azienda USL, volto non solo a migliorare la presa in carico del paziente e l'inizio del trattamento urgente, ma anche a implementare un'azione integrata con la rete dei servizi territoriali e sociali presenti a livello locale". "Tutto ciò - ha concluso Baccega - al fine di garantire continuità assistenziale e prestazioni appropriate. (Ren)