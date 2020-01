Ambiente: Conte, sistema Italia "verde" ha enorme potenziale di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della presentazione ad Assisi del "Manifesto" contro le crisi climatiche, ha sottolineato che "il sistema dell'Italia 'verde' manifesta un enorme potenziale di crescita, anche in termini di nuove opportunità di lavoro e di occupazione". Il governo, ha affermato: "ha una grande responsabilità in questa prospettiva: dobbiamo evidentemente lavorare per creare ancora di più le premesse perché questo modello possa svilupparsi. All'interno della legge di Bilancio del 2020 - ha concluso il premier - noi abbiamo già inserito i primi, significativi segnali. Il cammino è lungo, faticoso, ma per la prima volta abbiamo lanciato un Green new deal". (Rin)