Fisco: Braga (Pd), taglio tasse e più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più soldi in busta paga e un taglio delle tasse consistente per tutti quei lavoratori che hanno più sofferto in questi anni. Sono 16 milioni gli italiani che si vedranno arrivare uno stipendio più corposo in maniera permanente e strutturale". Lo scrive in una nota Chiara Braga della segreteria nazionale del Partito democratico. "Si tratta di un impegno concreto - aggiunge - che questo governo sta realizzando per gli italiani, come si era impegnato a fare, e che aiuterà tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno sentito pesantemente gli effetti della crisi economica. Una riforma che, grazie all'azione del Pd, aiuterà le famiglie, rilancerà i consumi e l'economia del nostro Paese. Cambiare in meglio la vita delle persone, è questa la nostra unica ossessione; non seminare odio e paure come chi è incapace di risolvere davvero i problemi reali degli italiani”. (Com)