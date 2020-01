Rifiuti: Valeriani, la Regione aderisce all'Osservatorio rifiuti sovraregionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha aderito al sistema Orso, l'Osservatorio rifiuti sovraregionale relativo alla raccolta dei dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti urbani. Lo rende noto un comunicato della Regione. Il sistema permetterà non solo di semplificare ed uniformare il flusso di informazioni relativo alla produzione, al riciclo, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, ma consentirà anche di acquisire dati utili all'attività di pianificazione e di programmazione della Regione, sia sul corretto impiego delle risorse stanziate che sulla verifica degli obiettivi previsti nel nuovo Piano rifiuti del Lazio. L'utilizzo dell'applicativo Orso verrà coordinato dall'Arpa Lazio e coinvolgerà tutti i Comuni e gli operatori degli impianti di gestione del ciclo dei rifiuti, prevedendo criteri di premialità per le amministrazioni virtuose e favorendo una maggiore conoscenza e trasparenza sul ciclo dei rifiuti urbani a livello comunale e sovracomunale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di gestione. (segue) (Com)