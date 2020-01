Sicurezza: Mauri, Polizie locali più operative contro stragi sabato sera

- Le polizie locali dovranno essere più operative per fermare le stragi del sabato sera che costano, ogni anno dai 3200 ai 3300 morti. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, oggi a Monza per un incontro del tavolo per la sicurezza con Prefetto, Sindaco, presidente della Provincia e i comandanti delle Forze dell'ordine del territorio. Una richiesta che è contenuta nel Protocollo d'intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra il Viminale e l'Anci per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale. A questa richiesta, però, i sindaci, anche quelli che hanno sottoscritto il protocollo, hanno opposto la mancanza di risorse. "C'è grandissima attenzione da parte del ministro dell'Interno sul tema stragi e cooperazione fra le forze dell'ordine", ha spiegato il vice ministro al termine dell'incontro ricordando che "a differenza di qualche anno fa i Comuni hanno disponibilità maggiori, molti vincoli che c'erano 5 anni fa, come il blocco del turn over non ci sono praticamente più, possono spendere meglio le risorse, possono utilizzarle anche per gli agenti di polizia locale. La polizia locale deve essere utilizzata 24 ore al giorno anche per sottrarre il lavoro burocratico alle altre forze polizia. Io penso che i comuni più virtuosi debbano essere messi ancor più nelle condizioni di poter decidere cosa fare con le risorse dei propri cittadini". "Certo che la sinergia tra le forze di polizia tradizionali e la polizia locale è fondamentale perché poi al cittadino interessa l'esito, non chi fa le cose", ha concluso Mauri.(Rem)