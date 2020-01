Roma: Codacons, ok barriere per monumenti ma Comune pensi anche a sicurezza strade

- Il Codacons si schiera a favore di barriere protettive e presidi fissi a Fontana di Trevi per il rispetto dei luoghi simbolo della capitale, ma chiede al Comune di garantire anche la sicurezza di cittadini e turisti che si muovono nel centro storico. E' quanto fa sapere l'associazione dei consumatori in una nota “Siamo favorevoli a misure per tutelare i monumenti e garantire il decoro - spiega il presidente Carlo Rienzi - ma ricordiamo alla sindaca Raggi che nei pressi delle aree storiche molte strade appaiono dissestate, disseminate di buche e avvallamenti, con strisce pedonali invisibili o cancellate, e per questo pericolose per i pedoni che le attraversano. Numerosi - scrive ancora - sono i casi di turisti e pedoni che a Roma hanno subito danni e cadute a causa dello stato pietoso dell’asfalto o di investimenti da parte di auto e moto: per questo chiediamo al Comune di occuparsi non solo della sicurezza dei monumenti, ma anche della sicurezza dei cittadini che circolano nelle aree attorno ai monumenti garantendo lo stato di strade e marciapiedi”. (Com)