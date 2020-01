Giustizia: Salvini, Bonafede ignorante, si dimetta da ministro

- “Gli innocenti non vanno in carcere? Un ministro così ignorante l’Italia non l’ha mai avuto, questa sciocchezza il signor Bonafede la vada a raccontare ai famigliari delle migliaia di cittadini ingiustamente incarcerati. Che si dimetta”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. (Rin)