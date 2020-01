Shoah: lunedì a Napoli le iniziative commemorative di Fondazione Valenzi

- Per il Giorno della Memoria, lunedì alle ore 9.30 al Teatro Totò, via Frediano Cavara 12, Napoli la Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, presenterà il progetto "#Criticamente" contro la propaganda xenofoba, antisemita e razzista con la proiezione del film "Anne Frank. Vite parallele" per circa 500 studenti di circa 15 scuole della regione. All'evento, hanno fatto sapere gli organizzatori, porteranno il loro saluto le autorità di Napoli e della Campania. Interverrà la presidente della Fondazione Lucia Valenzi. Condurrà l'evento il giornalista Ettore De Lorenzo. Verrà lanciato il progetto della Fondazione "#Criticamente", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del Programma "Scuola viva-Azioni di accompagnamento", che vedrà l'organizzazione di iniziative didattiche, mostre ed eventi volti all'analisi storica della forza persuasiva della propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della comunicazione digitale e dei social network, partendo dai temi della Shoah. A seguire, proiezione del film "Anne Frank. Vite parallele" di Sabrina Fedeli e Anna Migotto con Helen Mirren. (Ren)