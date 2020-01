Carabinieri: Conte, baluardo contro criminalità organizzata

- I carabinieri sono un baluardo contro le mafie e il terrorismo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ufficiali dei Carabinieri, dove nel ringraziare tutti gli uomini dell'Arma ha ricordato che nel 2019 sono stati tre i militari caduti in servizio. "Ogni anno ci sono numerosi feriti, con un trend purtroppo in crescita, fatto di episodi di violenza ovvero resistenza che i nostri militari subiscono, sovente, nell'esercizio delle funzioni a tutela della collettività - ha sottolineato il premier -. Tale tributo, segno tangibile di quanto sia difficile e delicato affrontare ogni giorno la criminalità per difendere i cittadini, è la cifra distintiva dell'abnegazione, che rende l'Arma un'istituzione amata ed ammirata dagli Italiani tutti". (segue) (Rin)