Carabinieri: Conte, baluardo contro criminalità organizzata (2)

- Conte si è anche soffermato sulla maxi operazione contro la 'ndrangheta che, meno di un mese fa, ha portato all'arresto di oltre 300 persone. "E' testimonianza di quanto i Carabinieri siano una straordinaria istituzione, baluardo a tutela degli interessi collettivi, contro l'efferatezza della criminalità organizzata - ha precisato -. Una tutela che, espressa in sinergia con le altre forze di Polizia, parimenti, ci preserva quotidianamente dalla minaccia rappresentata dal terrorismo e dalla criminalità organizzata transnazionale, realizzando la prevenzione avanzata da pericoli che, seppur geograficamente distanti, in un mondo globalizzato provocano un significativo turbamento alla sicurezza nazionale. In più occasioni, i carabinieri hanno sventato piani di attacco di organizzazioni eversive, contribuendo a salvaguardare l'Italia da attentati che in molti altri Paesi, anche in Europa, hanno avuto sanguinose conseguenze". (segue) (Rin)