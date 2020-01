Carabinieri: Conte, baluardo contro criminalità organizzata (3)

- Il premier ha rimarcato poi l'importanza del contributo fornito dai nostri militari all'estero e "quanto sia rilevante il ruolo svolto dai carabinieri in particolar modo in Iraq", dove operano in questo momento in un contesto estremamente delicato. In Iraq, ha affermato, "il governo locale ha più volte sottolineato come l'impegno dell'Arma in seno alla coalizione globale anti Daesh, teso alla formazione della Polizia, debba rimanere una priorità strategica per realizzare una pacificazione". Infine, Conte ha annunciato la volontà di inserire "la protezione dell'ambiente e della biodiversità, unitamente allo sviluppo sostenibile, direttamente nella Costituzione italiana". (Rin)