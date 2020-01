Carabinieri: Di Maio, lavoro duro e complesso che tutto governo apprezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook, scrive: "Oggi all’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 della Scuola ufficiali. Grazie all’Arma dei carabinieri. Grazie a ogni singolo carabiniere, impegnato in Italia e all’estero, che con passione e competenza dà il massimo per garantire la nostra sicurezza, rischiando se necessario anche la propria vita. Il vostro è un lavoro duro, complesso, articolato, che tutto il governo apprezza. E che ci rende orgogliosi di essere italiani. Viva l’Arma dei carabinieri. Viva l’Italia". (Rin)