Serbia: progressisti oltre il 50 per cento secondo analisi pre-elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista serbo (Sns) raccoglie attualmente oltre il 50 per cento dei consensi fra gli elettori in Serbia: lo ha dichiarato il direttore dell'agenzia Faktor plus, Vladimir Pejic, secondo quanto pubblica oggi il quotidiano "Srpski telegraf". Il dato emerge dall'ultima analisi condotta dall'agenzia sull'orientamento dei cittadini in vista delle elezioni parlamentari della prossima primavera. Fra i partiti attualmente nella coalizione di governo, ha aggiunto Pejic, solo il Partito dei pensionati (Pups) di Milan Krkobabic e il Partito socialdemocratico (Sdps) di Rasim Ljajic potrebbero superare la soglia di sbarramento. L'abbassamento della soglia di sbarramento che passa ora dal 5 al 3 per cento, ha aggiunto Pejic, consentirà la sopravvivenza del Partito radicale serbo (Srs) in parlamento, secondo la tendenza attuale che vede la forza politica al 3,2 per cento. la vera sorpresa di queste elezioni, ha osservato ancora il direttore di Faktor plus, potrebbe essere il nuovo movimento Metla, come pure il blocco dei partiti raccolti attorno ad Aleksandar Sapic come leader. (Seb)