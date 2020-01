Shoah: comunità Sant'Egidio, rispondere ad antisemitismo diffondendo conoscenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Sant'Egidio invita a "ricordare che la riflessione sulla Shoah è stata determinante per la pace e la riconciliazione in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Ma il ricordo dell’abisso di Auschwitz non appartiene solo al passato. Costituisce al contrario un monito ineludibile per il nostro continente: nel momento in cui vanno scomparendo i sopravvissuti e i testimoni di quella immensa tragedia è un dovere di tutti raccogliere la loro memoria e trasmetterla alle future generazioni. Un impegno fondamentale - conclude la nota - di fronte ad un antisemitismo che si fa minaccioso, e non solo a parole, come dimostrano i recenti attacchi alle comunità ebraiche a Halle, in Germania, e a Monsey, negli Stati Uniti". (Com)