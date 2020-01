Shoah: la mostra commemorativa della Biblioteca centrale Giuridica

- Lunedì, in occasione del Giorno della Memoria dedicato dalle Nazione Unite al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, la Biblioteca centrale Giuridica, all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma, aprirà al pubblico con una mostra di materiale documentario. Nella Sala cataloghi verranno esposte, fino al 7 febbraio (con unica chiusura venerdì 31 gennaio, data della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno giudiziario), pubblicazioni di epoca fascista che testimoniano la campagna antisemita a seguito dell’emanazione delle leggi razziali del 1938. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15, il pubblico potrà seguire un percorso espositivo diviso in tre sezioni. La prima ricostruirà il contesto storico in cui nacque la politica della razza, a partire dalla legislazione coloniale, mentre le altre due saranno dedicate all’epurazione dalle Università e dalla magistratura, attraverso l’illustrazione di ritratti biografici esemplari di eminenti giuristi e di magistrati ebrei destituiti. La mostra proporrà anche un’introduzione storica con la proiezione di slide. Ogni giorno alle ore 12 in programma visite guidate. (Ren)