Milano: si muovevano in taxi per spacciare shaboo, due arresti

- Due donne filippine di 52 e 31 anni sono state arrestate per spaccio perché trovate con 7,7 grammi di shaboo dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di polizia di Lambrate. Alle 18 di giovedì sera gli investigatori hanno agganciato le due donne, sulle quali avevano delle informazioni raccolte sul territorio, in piazza Durante appena scese da un taxi. Le hanno pedinate fino a piazzale Loreto dove la 52enne e la 31enne hanno preso un altro taxi. Si sono fatte lasciare in via Cesare Mambretti e a quel punto sono state viste salire dai poliziotti in uno stabile. Appena uscite, dopo essere rimaste dentro per pochi minuti, le due donne sono state bloccate. Nella borsa di una delle due sono stati rinvenuti cinque involucri con 4,4 grammi di metanfetamine mentre sull'altra sei dosi contenenti complessivamente 2,6 grammi. Entrambe, senza fissa dimora, sono pluripregiudicate per reati legati alla droga. Sempre ieri sera in un altra operazione la polizia ha arrestato in via Omodeo, zona Uruguay, un'altra 59enne filippina, che aveva in casa quasi 14 grammi di shaboo. (Rem)