Regeni: Fico, ritiro ambasciatore spetta a Farnesina ma necessaria una riflessione

- E' necessaria una riflessione rispetto al possibile ritiro dell'ambasciatore italiano in Egitto per via della vicenda Regeni. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro nella Sala della Regina di Montecitorio. "La decisione di ritirare l'ambasciatore italiano in Egitto non attiene a me, come presidente della Camera, ma al ministro degli Esteri. È chiaro che serve una riflessione importante da questo punto di vista perché dobbiamo avere dei risultati", ha spiegato Fico.(Rin)