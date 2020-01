M5s: Grillo a Di Maio, grazie per tutto quello che hai fatto

- Il garante del Movimento Cinque stelle Beppe Grillo ringrazia via Twitter Di Maio e scrive: "Per Aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5s e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori". (Rin)