Puglia: Giannini, numerosi interventi programmati contro il dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A partire dall’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia ha avviato una ricca programmazione di interventi per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’incolumità della popolazione". Lo ha fatto sapere in una nota l’assessore alla Difesa del suolo e Rischio sismico della Regione Puglia, Giovanni Giannini. "L’Accordo - ha spiegato Giannini - prevedeva un finanziamento di complessivi 194,69 milioni di euro per 87 interventi, di cui 79 sono già ultimati o in fase di ultimazione. Poi a partire dal 2017 nuove risorse hanno permesso di programmare ulteriori interventi, di seguito elencati: Piano frane (Piano operativo ambiente): finanziamento pari a 32.896.313,33 euro per 16 interventi per la mitigazione del rischio frane a ridosso dei centri abitati, di infrastrutture viarie e servizi essenziali, localizzati tutti nella Provincia di Foggia ad esclusione del Comune di Altamura (Ba). Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva sono già stati affidati. Primo stralcio dal 'Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico': complessivi 11.499.215,97 euro per 61 interventi, di cui 26 di messa in sicurezza e consolidamento di versanti e 35 di sistemazione idraulica. Il 57% degli interventi è localizzato nella Provincia di Foggia, il 18% in quella di Lecce, il 13% in quella di Bari e a seguire Taranto (7%), Brindisi (3%) e Bat (2%). Tutti i progetti definitivi sono pronti", ha sottolineato l'assessore Giannini. (segue) (Ren)