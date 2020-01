Puglia: Giannini, numerosi interventi programmati contro il dissesto idrogeologico (2)

- “Piano Stralcio 2019 del Piano Nazionale per mitigazione del rischio idrogeologico - ha proseguito l'assessore pugliese - 16.524.991,41 euro per otto interventi, di cui sette nella Provincia di Foggia e uno nel Comune di Cassano Murge (Ba). Lo scorso dicembre sono stati pubblicati i bandi di gara per l’esecuzione dei lavori. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia: 100 milioni di euro per il finanziamento di 21 interventi, di cui 10 in Provincia di Foggia, 8 nella Provincia di Bari (tra cui a Bari città l’intervento di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata a valle di via Donadonisi al quartiere Santa Rita). Altri due interventi sono previsti nella Bat e uno nella Provincia di Lecce. Sono in corso le progettazioni definitive ed esecutive. Secondo stralcio dal 'Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico': 1.140.396 euro per 5 interventi tra cui mitigazione del rischio idraulico del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce nella Provincia Bat, e poi nei Comuni di Noci (Ba), Vieste (Fg), Ginosa e Laterza nel tarantino. Il bando per gli affidamenti dei servizi di progettazione è in fase di pubblicazione. Secondo stralcio dal 'Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico': 1.563.185,35 euro per 7 interventi di cui 3 nella Provincia di Lecce, 2 in quella di Foggia, uno a testa per le Province di Brindisi e Taranto. In questo modo si recupera la cultura della manutenzione del territorio che deve essere una costante dell’azione di governo”, ha concluso Giannini. (Ren)