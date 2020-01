Latina: nuovi interventi su illuminazione pubblica per 3,8 milioni di euro

- La giunta comunale di Latina ha licenziato ieri il progetto del terzo stralcio della convenzione Consip “Servizio luce 3” che prevede interventi per circa 3 milioni e 800mila euro di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica per tutte le strade urbane ed extraurbane del territorio. Lo riferisce una nota del comune di Latina. Il piano prevede la sostituzione degli apparecchi non conformi alle norme sull’inquinamento luminoso, il rifacimento di linee elettriche e quadri elettrici vetusti e obsoleti, la sostituzione delle lampade a led. Gli interventi per questo stralcio riguarderanno complessivamente circa 8.000 punti luce. Per gli altri 3 stralci di interventi previsti, la società “Engie” sta predisponendo i relativi progetti.(Com)