Balcani-Ue: presidenti parlamento martedì all'Eurocamera per discussione su prospettiva regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo l'ora di accogliere i presidenti dei Balcani occidentali al Parlamento europeo. Questa casa è sempre stata fermamente impegnata nella prospettiva europea dei Balcani occidentali. È noto che siamo rimasti molto delusi dall'incapacità del Consiglio europeo di avviare i negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord lo scorso ottobre", ha commentato Sassoli. "Ora è tempo di andare avanti insieme e continuare a spingere per progredire. I Parlamenti sono essenziali al questo riguardo. Ho convocato questo vertice per sviluppare una strategia per il ruolo che i Parlamenti possono svolgere nel guidare il programma di riforme dell'Ue e nell'attuare misure concrete per soddisfare le aspirazioni europee della popolazione dei Balcani occidentali. Sono convinto che non ci sia tempo e luogo migliori per farlo", ha aggiunto. (segue) (Beb)