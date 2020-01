Balcani-Ue: presidenti parlamento martedì all'Eurocamera per discussione su prospettiva regione (3)

- Il Parlamento europeo ha sottolineato che sono all'ordine del giorno della riunione la cooperazione parlamentare, il futuro dell'Europa e il processo di allargamento. Nella sua risoluzione adottata lo scorso ottobre, il Parlamento ha espresso delusione per il mancato avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord, sottolineando che il processo di allargamento ha un ruolo decisivo nella stabilizzazione dei Balcani occidentali. Il vertice di martedì è organizzato con il patrocinio del presidente Sassoli, in collaborazione con la commissione per gli affari esteri e le delegazioni per le relazioni con i Balcani occidentali. (Beb)