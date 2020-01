Lavoro: Brunetta (FI), aumento cassa integrazione logica conseguenza crisi industriale

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, osserva che "la cassa integrazione è tornata a salire nel 2019, secondo quanto riportato dai dati appena pubblicati dall'Inps. Le ore di ammortizzatori sociali autorizzate dall'istituto di previdenza sono infatti cresciute del +20,0 per cento, il primo (forte) aumento registrato dopo 6 anni di diminuzione. Secondo i calcoli elaborati dall'Associazione Lavoro&Welfare di Cesare Damiano, la perdita di ore lavorate ha creato un minor reddito pari a 1 miliardo di euro per i lavoratori interessati, pagato dall'Inps, ovvero da tutti i lavoratori attivi. Questo dato non sorprende affatto - evidenzia in una nota -, se si pensa alla pesante situazione che si sta registrando nell'industria, soprattutto quella manifatturiera, italiana. Come abbiamo visto, nei giorni scorsi la produzione industriale e i nuovi ordini sono scesi nuovamente nell'ultimo trimestre del 2019, così come gli indicatori Pmi, che anticipano il ciclo economico. L'aumento della cassa integrazione non è quindi nient'altro che una logica conseguenza del calo dell'industria".(Com)