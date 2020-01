India: coronavirus, due persone poste sotto controllo a Mumbai (2)

- A Wuhan, invece, si trovano ancora 25 cittadini indiani, venti dei quali del Kerala; 14 di loro sono tirocinanti in un ospedale di Yichang, a circa 300 chilometri di distanza. C’è poi un’infermiera del Kerala ricoverata nell’ospedale Al Hayat di Abha, in Arabia Saudita, dove lavora (insieme a un centinaio di altri colleghi connazionali), per la quale era stato sospettato il contagio del nuovo coronavirus; si tratta, invece, di Sindrome respiratoria medio-orientale (Mers-Cov). Infine, l’ambasciata dell’India a Pechino ha annunciato di aver annullato, “a causa della situazione in evoluzione”, le celebrazioni programmate per il 26 gennaio per la Festa della Repubblica indiana. (Inn)