Milano: De Corato, bene operazione "Municipal fake", truffe anziani sono emergenza sociale

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota ha espresso soddisfazione per l'operazione 'Municipal Fakes' ed ha ringraziato "il pool antitruffe della Procura della Repubblica di Milano, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Milano, per aver sgominato una banda di nomadi, dedita alla truffa agli anziani, provenienti dalla provincia di Vercelli che promettevano esenzione dal ticket sanitario e poi una volta in casa degli anziani a Milano rubavano gioielli e denaro". "Stiamo facendo già tantissimo e dobbiamo continuare in questa direzione - ha detto l'assessore - e far capire ai nostri anziani a non fidarsi e non aprire mai la porta a sconosciuti. L'ho ribadito proprio ieri sera a Milano sera nel corso di un incontro pubblico molto partecipato. Come Regione Lombardia distribuiremo opuscoli informativi contro le truffe agli anziani e realizzeremo uno spot televisivo". "Proprio per contrastare questo reato arrivato ad essere una vera e propria emergenza sociale - ha aggiunto l'assessore - nel bilancio approvato a fine anno, sono stati previsti 300.000 euro per il 2020 e 300.000 euro per il 2021 da destinare ai Comuni per campagne di informazione". (com)