Shoah: Fico su Mondovì, mantenere alta l'attenzione, tempo oscuro può ritornare

- E' necessario mantenere alta l'attenzione verso forme di antisemitismo che ancora oggi vengono manifestate, perché "un tempo oscuro può sempre ritornare". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro nella Sala della Regina di Montecitorio, commentando l'episodio di Mondovì, comune in provincia di Cuneo, dove è comparsa una scritta antisemita sulla porta dell'abitazione di una deportata ad Ravensbruck, Lidia Beccaria Rolfi. "Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questa giornata per ricordare tutte le vittime della Shoah, ma anche per ricordare che un tempo oscuro può sempre ritornare, come ci dice Primo Levi", ha chiarito Fico.(Rin)