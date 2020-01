Cina: Ippolito (Spallanzani), nessun allarme coronavirus in Italia

- "Non c'è nessun allarme tale da dover creare un sistema parallelo di gestione del coronavirus cinese". Lo ha detto il direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, Giuseppe Ippolito, al termine di una riunione operativa, che si è tenuta allo Spallanzani di Roma, a cui ha partecipato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e dedicato alla gestione di eventuali casi a Roma e nel Lazio con sospetta patologia da coronavirus. "Un eventuale caso verrebbe trattato seguendo le stesse procedure messe in atto dalle Regioni per le infezioni respiratorie gravi e l'influenza grave come la suina o la Sars", ha concluso Ippolito. (Rer)