Argentina: bilancia commerciale, attivo record di 15,9 miliardi di dollari nel 2019 (2)

- Solo nel mese di dicembre del 2019, segnala l'Indec, l'interscambio commerciale ha lasciato un saldo positivo di 2,241 miliardi di dollari, un +57 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Le esportazioni che più sono cresciute nell'ultimo anno sono state quelle di beni primari (+25,1 per cento), manifatture di origine agroindustriale (+4,5 per cento) e combustibili ed energia (+4,1 per cento). Per quanto riguarda le importazioni il maggior calo riguarda le voci dei beni capitali (-30,7 per cento), automobili (-55,2 per cento), beni intermedi (-16,2 per cento), combustibili e lubrificanti (-32,2 per cento), ricambi e accessori (-16,8 per cento), beni di consumo (-25,6 per cento). (segue) (abu)