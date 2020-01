Mobilità: Ancma, in Europa monopattini cinesi cresciuti del 37 per cento, serve regolamentazione (2)

- "Inoltre - prosegue la nota di Ancma - la maggior parte dei monopattini oggi in commercio vengono venduti attraverso i canali online e i grandi marketplace elettronici, dove una verifica preventiva dei requisiti di sicurezza di questi dispositivi, prodotti quasi esclusivamente da aziende extra-europee, è pressoché impossibile: diverso è il caso delle biciclette, per le quali il ruolo dell'industria, prevalentemente europea e del rivenditore svolgono un'importante funzione di accompagnamento verso scelte più consapevoli". "Riteniamo di condividere – dichiara Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA - le perplessità espresse dal Sottosegretario Traversi, ospite qualche giorno fa del nostro Osservatorio Focus2R e auspichiamo una riformulazione della misura che consenta di riprendere l'attività sperimentale promossa nella scorsa primavera dal Ministero dei Trasporti: solo in questo modo sarà possibile arrivare ad un corretto inquadramento di questi veicoli – che rappresentano senza dubbio un'importante contributo alla mobilità sostenibile – all'interno del codice della strada". (com)