Moldova: ambasciatore Ue a Chisinau, creazione di un'entità federale non è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di un'entità federale nella Moldova non è al momento possibile: lo ha detto l'ambasciatore dell'Unione europea a Chisinau, Peter Michalko, citato dall'agenzia di stampa "Ipn Moldova". L'ambasciatore europeo afferma che questo argomento non è stato discusso nei negoziati tra Chisinau e Tiraspol, capoluogo della Transnistria (regione separatista della Moldova orientale). Il capo della delegazione dell'Ue sostiene che esiste un piano di massima approvato da tutti i paesi europei per la risoluzione del conflitto transnistriano, ma ciò non implica la creazione di un'entità federale. Michalko ha affermato che la formula generale per l'Ue è chiara: "Sovranità, integrità territoriale nelle frontiere internazionalmente riconosciute, status speciale per la Transnistria. Una federalizzazione non è possibile", ha concluso. (Moc)