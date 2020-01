Serbia-Kosovo: Ue, collegamenti aerei diretti sono segno positivo

- I collegamenti aerei diretti tra Serbia e Kosovo sono un segno positivo che l'Unione europea non può che sostenere. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "L'Ue sostiene ogni azione e misura che renda più facile la comunicazione e lo spostamento delle persone tra Serbia e Kosovo. Questo è uno dei modi con cui procedere verso la normalizzazione delle relazioni e avanzare nella cooperazione regionale", ha detto. I collegamenti permettono di sviluppare i contatti tra le persone, e questo "è positivo per una migliore comprensione" tra popoli e per gli "scambi culturali, turistici, di business". Quindi, "il fatto che ci siano collegamenti aerei diretti tra Kosovo e Serbia lo vediamo come un segno positivo che possiamo solo che sostenere", ha aggiunto. (Beb)