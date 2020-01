Kosovo: ambasciatore Wigemark nuovo capo della missione Eulex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore svedese Lars-Gunnar Wigemark ha assunto ufficialmente l'incarico di capo della missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo (Eulex), al posto della greca Alexandra Papadopoulou. Il mandato del nuovo capo dell'Eulex, secondo quanto riferisce una nota stampa, è valido fino al 14 giugno del 2020. "Lavorerà per mantenere l'Eulex come un partner affidabile per gli amici del Kosovo, offrendo assistenza tangibile, tempestiva e utile alle nostre controparti per lo Stato di diritto", ha dichiarato Wigemark evidenziando come ciò sia un'azione a sostegno dell'integrazione europea di Pristina. Wigemark ha esperienza della regione, essendo stata capo della delegazione dell'Ue in Bosnia Erzegovina fino all'agosto del 2019. (Com)