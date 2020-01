I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: inviato Usa Grenell oggi a Belgrado, previsto incontro con presidente Vucic - L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, l’ambasciatore Richard Grenell è oggi in visita ufficiale a Belgrado, dove incontrerà il capo dello Stato Aleksandar Vucic. Lo si apprende da una nota diffusa dalla presidenza serba, in cui si aggiunge che il diplomatico statunitense ha incontrato ieri a Pristina le autorità kosovare a cui ha chiesto di rimuovere le tariffe del 100 per cento imposte sui beni di importazione provenienti da Serbia e Bosnia-Erzegovina. Stando alle informazioni diffuse, Grenell premerà perché le autorità di Belgrado smettano di chiedere il ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte di paesi terzi. “La formazione di un nuovo governo nel paese non riguarda direttamente l’attività diplomatica degli Stati Uniti”, ha detto l’ambasciatore al termine di un incontro con il leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, con cui ha invece discusso in maniera approfondita lo sviluppo economico del Kosovo. (segue) (Res)