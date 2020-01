Cina: avviati lavori superstrada Yanqing-Chongli per Olimpiadi invernali 2022

- Sono stati avviati ieri i lavori per una superstrada che collega le due città ospitanti delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. L'autostrada collega il distretto di Yanqing a Pechino e il distretto di Chongli nella città di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, con la sua linea principale, che si estende per circa 114 chilometri. Il 30 dicembre è invece entrata ufficialmente in servizio la linea ferroviaria ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou. Secondo quanto riferito da China Railway Corporation, la linea ferroviaria è un grande progetto per i Giochi olimpici e paralimpici Invernali del 2022, e ridurrà il tempo di percorrenza tra Pechino e Zhangjiakou da oltre tre ore a 47 minuti. La ferrovia è lunga 174 chilometri, con una velocità massima di progetto di 350 chilometri orari. La nuova linea conta dieci stazioni: Pechino Nord, Qinghe, Shahe, Changping, Badaling, Donghuayuan Nord, Huailai, Xiahuayuan Nord, Xuanhua Nord e Zhangjiakou. Nella stessa giornata è diventata operativa anche la ferrovia Chongli, una diramazione lunga 53 chilometri della ferrovia ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou. La costruzione della ferrovia ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou è iniziata nella prima metà del 2016.(Cip)